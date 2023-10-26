В парламенте Венгрии отложили голосование о приеме Швеции в НАТО

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Предложение оппозиции в парламенте Венгрии о голосовании по вопросу о вступлении Швеции в НАТО не смогло набрать большинства голосов и теперь может быть рассмотрено только в ноябре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на депутата от партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи.

Она отметила, что предложение было отклонено депутатами от правящей партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз". В связи с этим дата ратификации в парламенте Венгрии соглашения о приеме Швеции в НАТО по-прежнему не определена.

Ранее в СМИ распространилось письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем сообщается, что Швеция должна присоединиться к НАТО не позднее встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса, которая запланирована на 28–29 ноября.

Представитель военно-политического блока подчеркнул, что Швеция выполнила со своей стороны все обязательства перед Турцией и готова войти в состав НАТО.

Через некоторое время спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект, который предусматривает ратификацию членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе.