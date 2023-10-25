25 октября, 13:32Политика
Песков прокомментировал сообщения об открытии центра НАТО в Казахстане
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Россия попросит у Казахстана предоставить подробную информацию о якобы открывшемся в Алма-Ате центре миротворческих операций НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как он утверждает, у миротворческих миссий есть своя специфика, поскольку военнослужащие Казахстана принимают участие в операциях миротворцев в различных точках мира.
"Конечно, мы рассчитываем на то, что от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию", – добавил представитель Кремля.
Ранее в министерстве обороны Казахстана заявили, что в Алма-Ате не открывался новый центр НАТО. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что 23 октября в Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций Минобороны Казахстана. Этот центр работает с 2006 года как учебное заведение для развития миротворческих сил республики.
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