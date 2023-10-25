Минобороны Казахстана опровергло открытие центра НАТО в Алма-Ате

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В министерстве обороны Казахстана заявили, что в Алма-Ате не открывался новый центр миротворцев НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Казахстане якобы начал работу центр миротворческих операций Североатлантического альянса.

"23 октября 2023 года в Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций Минобороны Казахстана при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма", – уточнили в пресс-службе.

Этот центр работает с 2006 года как учебное заведение для развития миротворческих сил республики. Также учреждение является членом международной ассоциации учебных центров по поддержанию мира, сказали в военном ведомстве.

Сообщения о якобы имевшем место открытии центра НАТО в Алма-Ате также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль ожидает дополнительной информации от казахстанской стороны касаемо данной темы.

"Надо просто собрать более детальную информацию. Миротворческая миссия имеет свою специфику, военные Казахстана в разных точках мира принимают участие. Весь этот процесс подготовки со стороны американцев", – указал Песков.

Между тем турецкий парламент может в ближайшее время рассмотреть протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, сообщал спикер Великого национального собрания республики Нуман Куртулмуш.

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