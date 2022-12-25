25 декабря, 19:18Политика
Донецк и Горловка вновь подверглись обстрелу со стороны ВСУ
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Украинская армия вновь подвергла обстрелу Донецк и Горловку. Об этом представительство ДНР в СЦКК написало в своем официальном телеграм-канале.
Обстрелы были зафиксированы по следующим направлениям:
- Дзержинск – Горловка – в 15:05 выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;
- Орловка – Донецк – в 18:00 выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ранее сообщалось, что украинская сторона провела атаку с помощью реактивной системы залпового огня "Град" по центру Донецка. Под обстрелы попали в том числе и территории крытого рынка. В Донецке был отмечен прилет около 10 снарядов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ ударили "Градами" по центру Донецка
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