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Заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро по ударам дальнобойными ракетами вглубь России является актом агрессии. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

В интервью зарубежным СМИ Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Киева не существует, в связи с чем украинские войска могут запускать дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны".

По словам Белика, Украина для Франции является лишь военным полигоном, через который можно продвинуть свои ракеты на новые рынки сбыта. Таким образом Париж может поправить свое финансовое положение за счет "горя украинского народа и акта агрессии против России".

"Франция видит себя на рынке вооружений в числе лидеров, и поэтому война на Украине ей необходима как воздух", – приводит РИА Новости слова депутата.

Парламентарий считает, что конфликт на Украине изрядно потрепал благополучие жителей западных стран. Теперь местному населению нужно сделать вывод касательно правящих элит, которые спровоцировали своей антироссийской политикой текущую ситуацию на Украине, заключил Белик.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение администрации США снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

По информации СМИ, именно Макрон с британским премьером Киром Стармером могли убедить президента США Джо Байдена снять соответствующий запрет.