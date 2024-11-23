Foreign Affairs: партнерство Европы с США находится под угрозой

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На сегодняшний день партнерство Европы с Соединенными Штатами находится на критическом этапе. Об этом говорится в статье издания Foreign Affairs.

Авторы материала считают, что с возвращением новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом участие Вашингтона в делах Европы может резко сократиться.

"Если США прекратят военную помощь Киеву, это будет иметь серьезные последствия как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз", – пишет автор статьи, утверждая, что одной из таких угроз якобы является Россия.

Данные Кильского института мировой экономики показывают, что совокупная военная помощь Киеву от Германии, Франции и Великобритании с начала конфликта не составляет даже половины того, что Украине предоставили США.

Журналисты подчеркивают, что Европе не удастся просто "переждать" президентство Трампа, а в случае прекращения поддержки США цена для европейских стран будет очень высокой.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность.

Газета The Wall Street Journal ранее заявила, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Издание CNN, в свою очередь, считает, что Трамп может воспользоваться ослаблением позиций Украины на поле боя и ограниченной поддержкой республиканского конгресса, добившись таким образом мирного соглашения между Киевом и Москвой.