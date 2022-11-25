Действия морской пехоты позволили обмануть ВСУ и освободить Бердянск – замглавкома ВМФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота в районе Бердянска позволили обмануть ВСУ и освободить город, сообщил заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Астапов.

"В ходе специальной военной операции ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. <...> Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле", – сказал генерал-лейтенант в интервью газете "Красная звезда".

Он подчеркнул, что морские пехотинцы сыграли значимую роль в освобождении не только приморских Бердянска и Мариуполя, но и других населенных пунктов Донбасса, в том числе Павловки.

Павловка была освобождена 14 ноября. Как сообщало министерство обороны РФ, взятие данного населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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