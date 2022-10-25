На Украине заявили, что устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб

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Украинский военный, который участвовал в установке флага на острове Змеиный в Черном море, погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Такое заявление прозвучало от сослуживца погибшего в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, мужчину похоронили в субботу.

В конце июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России выполнили поставленные задачи на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. По его словам, это было сделано в качестве жеста доброй воли. Тогда Конашенков отметил, что это не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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