Власти Украины попросили граждан перезимовать за границей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вице-премьер Украины Ирина Верещук попросила украинцев, уехавших из страны, остаться на период зимы за границей. Об это пишет "Лента.ру".

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат", – сообщила она.

Верещук подчеркнула, если у граждан есть такая возможность, лучше переждать зиму в другой стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет для страны самой сложной за всю историю. По его словам, несмотря на предстоящие сложности, украинцы "не имеют права расслабляться" и должны "пройти путь к украинской победе".

В свою очередь, глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что предстоящая зима на Украине станет худшей за всю историю страны из-за проблем с отоплением и постоянных отключений электричества.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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