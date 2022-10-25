Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной для Украины за всю историю

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет для страны самой сложной за всю историю.

По его словам, несмотря на предстоящие сложности, украинцы "не имеют права расслабляться" и должны "пройти путь к украинской победе".

"А это сложный путь – пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории", – заявил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил, что предстоящая зима на Украине станет худшей за всю историю страны из-за проблем с отоплением и постоянных отключений электричества.

До этого один из командиров ВСУ рассказал, что с наступлением зимнего периода украинские войска могут столкнуться с трудностями при маскировке, поэтому российским беспилотным летательным аппаратам будет легче отыскать их артиллерийские позиции и точные маршруты передвижений.

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