В ВСУ рассказали о проблемах с маскировкой в войсках с наступлением зимы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

С наступлением зимнего периода Вооруженные силы Украины могут столкнуться с трудностями при маскировке войск. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил один из командиров ВСУ.

"Мы не сможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее", – цитирует его издание.

По предположению собеседника The Wall Street Journal, в зимнее время российским беспилотным летательным аппаратам будет легче отыскать артиллерийские позиции украинских войск и точные маршруты передвижений.

Командир ВСУ уточнил, что, например, желание разжечь огонь для обогрева может выдать войска. Без листьев на деревьях шансы на обнаружение войск вырастут.

Ранее в СМИ сообщали, что на Украине может начаться массовая мобилизация на фоне объявления частичной в России. Это обусловлено страхом киевских властей перед численностью российской армии.



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