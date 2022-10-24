18:17Политика
В ВСУ рассказали о проблемах с маскировкой в войсках с наступлением зимы
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
С наступлением зимнего периода Вооруженные силы Украины могут столкнуться с трудностями при маскировке войск. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил один из командиров ВСУ.
"Мы не сможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее", – цитирует его издание.
По предположению собеседника The Wall Street Journal, в зимнее время российским беспилотным летательным аппаратам будет легче отыскать артиллерийские позиции украинских войск и точные маршруты передвижений.
Командир ВСУ уточнил, что, например, желание разжечь огонь для обогрева может выдать войска. Без листьев на деревьях шансы на обнаружение войск вырастут.
Ранее в СМИ сообщали, что на Украине может начаться массовая мобилизация на фоне объявления частичной в России. Это обусловлено страхом киевских властей перед численностью российской армии.
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