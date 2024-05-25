Reuters: страны G7 обсуждают способы использования активов РФ для Украины

Фото: 123RF/ISerg

Страны "Большой семерки" (G7) начали обсуждать способы применения будущих доходов от замороженных активов РФ для помощи Киеву. Об этом сообщает Reuters.

"Мы добиваемся прогресса в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения чрезвычайной прибыли, получаемой от замороженных российских суверенных активов, на благо Украины", – отметили источники.

Как они подчеркнули, заявление существенно не поменяют до того, как будет размещена окончательная версия 25 мая.

Ранее СМИ сообщили, что Венгрия препятствует попыткам Евросоюза использовать прибыль от замороженных активов РФ для помощи украинским войскам. По данным издания, ЕС предлагал Венгрии сделку, по которой их доля брюссельских средств не использовалась бы для закупки оружия. Собеседник издания отметил, что благодаря этому Будапешт бы не наложил вето на механизм Евросоюза.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.

