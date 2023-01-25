Экс-президент Польши сообщил об уникальном шансе для немцев разобраться с Россией

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Бывший польский лидер Лех Валенса заявил, что у Польши и Германии есть шанс разобраться с Россией. Об этом пишет Fakt.

"Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией", – сказал он.

По его словам, такая возможность может больше не предоставиться.

Ранее Валенса говорил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек. Он заверил, что только так может быть обеспечена мировая безопасность.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что слова бывшего президента Польши не могут повлиять на суверенитет страны.

Предложение Валенса также прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он назвал данную инициативу провальной. При этом он добавил, что идея польского экс-президента заключалась не в уничтожении россиян, а в их разделении.

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