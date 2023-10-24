Парламент Турции может вскоре рассмотреть протокол о членстве Швеции в НАТО

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Турецкий парламент может в ближайшее время рассмотреть протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, сообщил спикер Великого национального собрания республики Нуман Куртулмуш. Об этом пишет Anadolu.

"После возвращения из Праги я направлю его в комиссию по иностранным делам. Надеюсь, что он поступит в Генеральную ассамблею как можно скорее и депутаты примут свое решение", – сказал он.

Ранее в СМИ распространилось письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем сообщается, что Швеция должна присоединиться к НАТО не позднее встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса, которая запланирована на 28–29 ноября.

Представитель военно-политического блока подчеркнул, что Швеция выполнила со своей стороны все обязательства перед Турцией и готова войти в состав НАТО.

23 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направил на рассмотрение парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО.



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