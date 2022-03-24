Президент США предложил позволить Украине участвовать во встречах G20

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Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если исключить из организации Россию не удастся, передает РИА Новости.

"Если Индонезия и другие не согласны (исключить РФ из организации. – Прим.ред.), тогда, по-моему, нам нужно попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем", – заявил глава Белого дома.

Он также отметил, что власти Украины должны самостоятельно решить, стоит ли им идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Россией.

"Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины", – подчеркнул Байден, добавив, что не считает, что Киеву придется идти на уступки, однако решение в любом случае остается за украинской стороной.

Президент США уточнил, что не имеет никакого отношения к переговорам между Россией и Украиной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев надеется, что Байдена подтолкнут к более жесткому подходу по Украине. По его словам, украинские власти осознают, что Байден, будучи опытным политиком, не станет поставлять Украине самолеты и предпринимать другие шаги, которые увеличили бы риск открытого конфликта между НАТО и Россией. Однако в США есть немало политиков, руководствующихся "русофобскими сантиментами", которые могут надавить на американского лидера.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.