Замглавы МИД Украины Мельник оскорбил немецкого депутата после призыва не поставлять танки

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник публично оскорбил депутата германского бундестага от фракции "Левых" Сару Вагенкнехт, выступившую с призывом не поставлять Киеву танки и другую бронетехнику.

"Отвратительная ведьма", – написал Мельник в Twitter, ответив на заявление Вагенкнехт.

Слова украинского дипломата вызвали острую реакцию у пользователей соцсети. В частности, пользователь под ником Ивел Книвел отметил, что если кто-то и ведет себя отвратительно, так это сам Мельник.

"После такого мы обязаны перестать потакать украинскому правительству, игра окончена", – выразил мнение другой.

"Вы так ведете себя каждый раз, когда что-то просите? И после этого вас удивляет наша позиция?" – задала Мельнику вопрос пользователь под ником Карин Вирнсбергер.

Ранее Вагенкнехт неоднократно выступала против поставок оружия Киеву. Так, в сентябре депутат заявила, что те, кто по-прежнему настаивает на поставках оружия Украине, безумны, так как подобная тактика ставит под угрозу выживание остальных.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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