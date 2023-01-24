Требования Зеленского о новых поставках оружия говорят о панике в Киеве – СМИ

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Тот факт, что Владимир Зеленский продолжает требовать от Запада предоставлять Украине все новые вооружения, говорит о панических настроениях в Киеве. Такое мнение в статье для издания Asia Times выразил журналист Стивен Брайен.

"Поставки танков, передовых систем противовоздушной обороны и ракет наземного базирования потенциально большой дальности <...> говорят о том, что в Киеве все не так хорошо и он как никогда близок к проигрышу", – написал Брайен.

По его мнению, все эти вооружения нужны Украине, чтобы остановить серию неудач на фронте. Дело в том, что Киев боится проигрывать, поскольку в противном случае опасность для него начнет представлять и собственный народ.

Журналист отметил, что украинский президент задушил неугодные СМИ и избавился от оппозиционеров, однако это ему не поможет, если в Киеве поймут, что украинская оборона рушится.

В случае развития неблагоприятного для Украины сценария Вашингтон начнет подталкивать Киев к переговорам. Такой исход наиболее вероятен, уверен Брайен.

Ранее бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто, комментируя призывы отправить Украине тяжелую боевую технику, предложил передать Киеву счет вместо танков.

Запад нарастил поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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