МЧС доставит в Москву еще 103 эвакуированных из Газы гражданина РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС России доставит в Москву еще 103 гражданина РФ и членов их семей, в том числе 47 детей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира, уточнили в министерстве.

"В Египте оперативная группа МЧС России совместно с представителями МИД России и Международной организации гражданской обороны продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах", – говорится в сообщении.

Большинство находившихся в Газе россиян покинули анклав и прилетели в Москву самолетами МЧС России. Как уточнял директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак, российская сторона намерена успешно завершить эвакуационные мероприятия соотечественников в полном объеме.

До этого в столице приземлился борт МЧС РФ, который доставил 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа через КПП "Рафах".

Утром 23 ноября стало известно, что девятерым эвакуированным из Газы россиянам потребовалась госпитализация. Среди них числятся шесть детей.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ