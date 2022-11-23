Военный эксперт назвал признаки того, что Залужный может сменить Зеленского

Фото: youtube.com/Генеральний штаб ЗСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный вскоре может сменить лидера страны Владимира Зеленского, сообщает Пятый канал.

"Я думаю, что гражданину Зеленскому готовят замену в лице Залужного, и это хорошо просматривается. Так что, вполне возможно, Зеленского скоро попросят уйти в отставку", – допустил Кнутов.

Он также обратил внимание на то, что в последнем заявлении Зеленского речь шла о том, что в случае решения Киева о заключении мирного соглашения с РФ украинские военные сделают все, чтобы такого документа не было.

Кроме того, по словам эксперта, на сегодняшний день Залужный стал практически равнозначной персоной главе Украины в медиапространстве Запада. Так, например, уточнил Кнутов, главнокомандующий со своей семьей появляется на обложках ведущих зарубежных изданий не реже Зеленского с его женой. Помимо этого, Залужный дает представителям средств массовой информации немалое количество интервью, в которых может позволить себе не считаться с обратной реакцией президента.

Военный эксперт не исключил, что формальным поводом для отставки действующего президента Украины может стать крупное поражение ВСУ.

"Так что в случае поражения ВСУ Зеленского могут сделать козлом отпущения вместо Залужного, перевести на него стрелки и вынудить уйти в отставку", – заключил Кнутов.

В августе западные СМИ сообщили, что Зеленский в самом начале спецоперации был не против подать в отставку или покинуть Киев для прекращения боевых действий. Уточнялось, что украинский лидер уверял Запад, что не держится за власть. Он пояснял, что готов покинуть должность, если это остановит кровопролитие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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