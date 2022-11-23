Глава МИД Украины заявил, что Запад не имеет права уставать от помощи Киеву

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Евросоюзу с призывом "не уставать" от помощи Киеву и в кратчайшие сроки принять девятый пакет антироссийских санкций.

"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", – приводит его слова немецкая газета Die Zeit.

По информации издания, Кулеба попросил западные страны увеличить поставки систем ПВО, а также "затормозить" военную промышленность РФ.

Ранее американский обозреватель Брэдли Девлин заявил, что Запад может прекратить предоставлять военную помощь Украине только в том случае, если Киев попытается самостоятельно урегулировать конфликт дипломатическим путем.

По мнению журналиста, такой шаг западные страны "не простят", поэтому украинский президент Владимир Зеленский "продолжает раздувать пламя войны".

Запад усилил финансовую и военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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