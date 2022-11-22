Украинский конфликт серьезно рассорил Германию и Францию – СМИ

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Конфликт на Украине рассорил самые могущественные страны Европы – Германию и Францию, считает обозреватель издания Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

По ее мнению, украинский кризис обозначил глубокие стратегические разногласия между Берлином и Парижем, поэтому между двумя странами "снова становится возможной война".

Она отметила, что Франция начала "осыпать" Германию критикой, а немецкая сторона, в свою очередь, начала предпринимать самостоятельные действия после "многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений" французского лидера Эммануэля Макрона.

"Почему [канцлер Германии Олаф] Шольц отправился в Китай один? Почему ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale? Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином", – написала Каролин де Грюйтер.

Она считает, что между Францией и Германией последние несколько лет существовало так называемое разделение труда, которое устраивало обе страны. В частности, Берлин мог сосредоточиться на экономике, игнорируя геополитику, а Париж мог уделять больше сил внешней политике. По мнению обозревателя, со временем эти отношения становились все более несбалансированными.

Каролин де Грюйтер утверждает, что у ФРГ сейчас "две большие головные боли". В частности, немецкая модель экономического роста находится под угрозой из-за антироссийских санкций, которые привели к резкому сокращению поставок энергоресурсов. Кроме того, отмечает автор статьи, в Берлине осознали, что безопасность Европы теперь обеспечивает НАТО, а не Франция.

Ранее издание Politico сообщило, что из-за ухудшения экономической ситуации в Европе официальные лица Соединенных Штатов начали сомневаться, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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