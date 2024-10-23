Лукашенко поцеловал каравай, прилетев на саммит БРИКС в Казани

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Екатерина Чеснокова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал чак-чак и поцеловал каравай по прибытии на саммит БРИКС в Казани, передает ТАСС.

Традиционные угощения белорусскому лидеру предложил глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький", – пошутил Лукашенко, съев кусочек чак-чака и поцеловав каравай.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Владимир Путин в рамках саммита уже обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Казань для участия в саммите также прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он планирует обсудить с российским президентом кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также поговорят о деятельности ООН и рассмотрят актуальные вопросы международной повестки дня.