ЕК получила письмо Словакии и Венгрии о прекращении поставок нефти через Украину

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Еврокомиссия (ЕК) получила совместное письмо Словакии и Венгрии насчет прекращения поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Об этом на брифинге сообщил представитель ЕК Олоф Гилл, его слова передает РИА Новости.

Гилл указал, что документ получил вице-председатель ЕК Валдис Домбровский.

Ранее Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию по поводу ограничения Украиной транзита нефти из РФ. Если вопрос не получится решить, то страны начнут судебные разбирательства, сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он уточнил, что страны работают дальше над юридическим и техническим решением ситуации, если ЕК не сможет с этим быстро разобраться.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар добавил, что введенные Киевом меры, связанные с остановкой транзита нефти из России, являются нарушением Соглашения об ассоциации, заключенного между Евросоюзом и Украиной.

Украина ограничила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию 19 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это объясняется политическими причинами.