Экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине в 1994 году – СМИ

Фото: РИА Новости/Эдуард Песов

Бывший американский президент Ричард Никсон в письме Биллу Клинтону в 1994 году заявил о конфликте на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, обстановка в стране станет крайне взрывоопасной.

"Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом", – отмечается в письме.

Экс-глава США тогда предупредил, что выхода из ситуации не будет.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что председатель КНР Си Цзиньпин обратился к Владимиру Путину с просьбой не применять ядерное оружие в ходе спецоперации, напомнив, что позиция против его использования включена в мирный план Китая по Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобная информация является вымыслом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия. По его словам, такое возможно только в случае агрессии НАТО против Минска или Москвы.

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