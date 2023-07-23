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Американские и британские элиты выбрали Украину в качестве плацдарма для уничтожения славянского народна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего депутата бундестага ФРГ Вальдемара Гердта.

По его словам, смена власти в этих странах остановит конфликт на Украине в течение одного дня.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери при контрнаступлении. Вашингтон консультирует Киев по этому вопросу, уточнил он.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, Запад разочарован таким положением дел. Путин также обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

Кроме того, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.



В Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем хотелось бы