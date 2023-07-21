В США заявили, что ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления

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Вооруженные силы Украины понесли значительные потери при контрнаступлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым", – подчеркнул он.

По словам помощника главы США, ВСУ не применяли в боевых действиях все силы, поскольку ждут подходящего момента. Также Вашингтон консультирует Киев по этому вопросу, уточнил Салливан.

"Он пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя. И мы проводим тесные консультации с украинцами об условиях этого", – добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, Запад разочарован таким положением дел. Путин также обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

До этого вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.



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