Посольство РФ прокомментировало высказывания Белого дома о награждении летчиков Су-27

Фото: Минобороны РФ

Высказывания представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, который назвал "идиотом" российского пилота, сбившего американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, являются малодушием. Об этом заявило посольство РФ в США на своем официальном сайте.

"Вынуждены констатировать, что хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне. Это очевидное малодушие – оскорблять офицеров российской армии", – подчеркнуло диппредставительство.

В сообщении добавляется, что подобный PR-ход не сможет принести добавленной стоимости.

До этого Джон Кирби заявил, что не встречал другой армии или военно-воздушной силы, которая наградила бы пилота, который "врезался в беспилотник". Политик также поинтересовался, почему награду за храбрость получил пилот, который подверг риску себя и американское имущество.

17 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper.

Речь идет о границах района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ. Он летел с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования БПЛА США перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и рухнул в воду.

США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

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