Экс-офицер Великобритании назвал Черное море слабым местом НАТО

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Бывший офицер Великобритании Глен Грант, который работал военным консультантом в Болгарии и на Украине назвал Черное море слабым местом НАТО. Об этом экс-офицер заявил в беседе с телеканалом NBC.

По словам Гранта, Североатлантического альянса в Черном море не существует. Эта ситуация возникла из-за "слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции".

В свою очередь, один из представителей НАТО заявил, что Черное море для Альянса имеет стратегическую важность. По его словам, члены НАТО усилили свое нахождение в регионе после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, а также усиление позиций произошло после начала СВО на Украине в 2022 году.

Отмечается, что Североатлантический альянс установил больше систем противовоздушной и противоракетной обороны на территории Румынии и Турции. Кроме того, установил в регионе новые боевые группы.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. В ведомстве сообщили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

По информации СМИ, США удалось удаленно стереть с упавшего в Черном море беспилотника "чувствительное" программное обеспечение, чтобы оно не досталось России. Источник отметил, что меры были приняты еще до падения БПЛА.



США изменили маршруты полета своих БПЛА после инцидента с дроном в Черном море

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