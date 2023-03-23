Комиссия турецкого парламента одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО – СМИ

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Комиссия парламента Турции по международным делам одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает TRT.

В дальнейшем протокол также должен быть одобрен турецким парламентом.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО совместно со Швецией в июне 2022 года. Для вступления государств в альянс их заявку должны были ратифицировать 30 стран-участниц НАТО.

Ратифицировать заявку двух государств отказывались Венгрия и Турция. Власти Анкары выступили к странам с требованием признать курдские организации террористическими. Положение Швеции в вопросе осложнилось после протестной акции, в ходе которой активисты сожгли Коран у турецкого посольства в Стокгольме.

Спустя некоторое время СМИ, ссылаясь на турецких чиновников, сообщили, что Анкара на фоне произошедшего может ратифицировать заявку Финляндии отдельно от Швеции. По словам источников издания, это может произойти перед официальными выборами 14 мая.

23 марта законы о вступлении Финляндии в НАТО подписал ее президент Саули Ниинисте. Церемония подписания документов состоялась в президентском дворце.



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