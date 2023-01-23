Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация" артиллерийского подразделения ЮВО успешно отработали по боевым позициям ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

При выполнении огневых задач была обнаружена позиция, на которой находился опорный пункт украинской армии. Российские артиллеристы уничтожили цель точным огнем. В ведомстве уточнили, что корректировку огня вели расчетами БПЛА, которые круглосуточно ведут разведку позиций противника.

Как сообщил командир гаубичной батареи с позывным Патриот, с украинской стороны прибыли резервы, ВС РФ стараются их уничтожать.

"Результат – продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся. Сейчас цель – это опорный пункт противника", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались ВС Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении

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