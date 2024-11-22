Британский генерал Магован: Великобритания готова вступить в бой с Россией

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Армия Великобритании готова к ведению боевых действий с ВС РФ, если Россия решит "вторгнуться в Восточную Европу". Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявления замглавы британского штаба обороны генерал-лейтенанта Роба Магована.

"Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером", – приводит РБК слова военнослужащего.

Таким образом Магован ответил на вопрос о количестве бригад, которые Лондон мог бы перебросить на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны РФ.

Ранее администрация США одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. Позже в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow за сутки.

В конце октября глава Минобороны Великобритании Джон Хили впервые признал, что войска страны не готовы к войне. Вину за это Хили возложил на правительство консерваторов, которые находились у власти в Британии с 2010 по 2024 годы.