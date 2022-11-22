МИД Украины вызовет венгерского посла из-за карты "Великой Венгрии" на шарфе Орбана

Фото: facebook.com (запрещен и признан экстремистским на территории РФ)/orbanviktor

Министерство иностранных дел Украины вызовет посла Венгрии из-за появления премьер-министра страны Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с картой "Великой Венгрии". Об этом пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

"Великая Венгрия" – страна в границах до 1918 года. Тогда Венгрии принадлежали территории, входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. В шарфе с такой картой Орбан появился на футбольном матче между Венгрией и Грецией 20 ноября.

"В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", – написал Николенко.

Он добавил, что такое поведение премьер-министра не содействует развитию отношений между двумя странами.

Ранее бывший депутат Рады Илья Кива показал польскую карту по разделу территории Украины. Согласно изображению, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины принадлежат Польше, Черновицкая область – Румынии, Закарпатье – Венгрии, а Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и республики Донбасса – России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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