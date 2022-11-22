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Россия более чем энергично выполняет все свои обязательства по Сирии. Об этом Москве 24 рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что она якобы не выполнила договоренности от 2019 года, касающиеся очистки регионов Сирии от курдских вооруженных формирований. Три года назад Анкара и Москва подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов.

Документ в том числе закрепил ввод подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на границу Турции и Сирии со стороны последней вне зоны турецкой операции "Источник мира". В задачи этих сил входило содействие выводу на 30 километров от сирийско-турецкой границы курдских отрядов, а также их вооружения. В Минобороны ранее сообщили, что соответствующую задачу удалось выполнить досрочно.

"Я считаю, что Россия более чем энергично выполняет все свои обязательства, взятые по Сирии, в том числе по поддержке там конституционного порядка. Обязательства выдерживаются пунктуально в диалоге с президентом Сирии, национальными органами государственной власти", – отметил депутат.





Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Любые в этом отношении упреки, с чьей бы стороны они ни исходили, стоит считать либо следствием плохой информированности, либо попыткой оправдать собственные действия, на реализацию которых в перспективе нацелена конкретная сторона.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что российская сторона призывает Турцию проявить сдержанность. Она необходима во избежание эскалации ситуации не только на севере, но на всей сирийской территории. Дипломат добавил, что сейчас нужно постараться найти верное решение, в том числе по курдскому вопросу.



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