Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Вооруженных сил РФ в Запорожской области держат оборону и готовы отразить любое наступление украинских военных, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать", – сказал он.

По словам Рогова, российская группировка постоянно усиливается на данном участке фронта.

Накануне Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. По его словам, украинские военные открыли огонь из тяжелой артиллерии натовского образца.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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