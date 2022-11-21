Рогов заявил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины обстреливают Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины открыли огонь из тяжелой артиллерии натовского образца.

Рогов добавил, что обстрелы, по предварительной информации, зафиксированы в районе береговой линии.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. Он назвал очевидным, что Киев считает "небольшой ядерный инцидент" допустимым. Лихачев подчеркнул, что благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично главы агентства Рафаэля Гросси с сентября на Запорожской АЭС был достаточно спокойный период.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Инспекторов МАГАТЭ предупредили об опасности осмотров мест обстрелов на Запорожской АЭС

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