В Совфеде назвали генсека НАТО одержимым политиком

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Одержимым политикам на Западе, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, пора понять, что стремление к миру и поставки оружия Киеву – это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Так сенатор прокомментировал заявление Столтенберга о том, что Североатлантический альянс хочет добиться приемлемого мирного урегулирования для Украины, поэтому он должен продолжать оказывать военную помощь этой стране.

"И чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение. <...> Если Столтенберг придерживается этой логики, то он держится не просто против интересов граждан стран НАТО, но еще и потакает безумной логике украинских авантюристов", – написал Косачев в своем телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что высказывания генсека НАТО являются противоречивыми. Он также указал, что "вопрос жизни и смерти" на Западе передан нескольким русофобствующим чиновникам, которых не выбирали народы.

Ранее, выступая на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, Столтенберг заявил, что странам блока необходимо расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину.

При этом он подчеркнул, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров, однако мирное решение, которое будет приемлемо для Украины, считает он, определяется на поле боя.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

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