Генсек НАТО оговорился и перепутал Украину с Россией во время выступления

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе обсуждения ситуации на Украине на Парламентской ассамблее Альянса оговорился и перепутал страну с Россией.

"Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю", – цитирует Столтенберга ТАСС.

В ходе выступления генсек НАТО призвал страны оказывать Украине еще большую военную помощь. Он обратил внимание, что организации следовало поддерживать Киев еще до начала спецоперации Россией.

По словам Столтенберга, НАТО выступает за мирное урегулирование конфликта, однако продолжит поддержку Украины для ее военного успеха.

До этого генсек организации заявил, что в настоящее время нет возможности для проведения содержательной беседы с Россией. По его словам, подобные обстоятельства обусловлены поведением РФ в отношении Украины.

Ранее Столтенберг сообщил о невозможности завершения боевых действий на Украине на условиях, выдвигаемых РФ. По его мнению, Москва может продолжить "нападение" после выполнения всех условий Киевом.

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