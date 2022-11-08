России непринципиально, кто придет на смену Столтенбергу в НАТО – МИД РФ

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России совершенно непринципиальна личность генерального секретаря НАТО, который придет на смену Йенсу Столтенбергу, поскольку генсек Североатлантического альянса лишь выражает согласованную позицию блока, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Генеральный секретарь при всем его громком названии в общем-то управляет канцелярией, секретариатом НАТО. То, что он произносит, – это согласовывается в главных политических органах Альянса", – сказал Грушко в эфире телеканала "Звезда".

Дипломат также добавил, что Соединенные Штаты пытаются использовать НАТО в целях удержания мировой гегемонии, однако она закончилась и мир стал полицентричным. Грушко пояснил, что главный инструмент, который Вашингтон использует для подчинения союзников, – это создание для Альянса большого врага.

"И последние годы мы наблюдали за тем, как НАТО постепенно, но очень последовательно двигалась в сторону демонизации России", – отметил он.

Ранее сообщалось, что после 1 октября 2022 года Столтенберг может занять должность главы Центробанка Норвегии. Однако в марте на саммите НАТО в Брюсселе было принято решение, что он останется на посту генсека Североатлантического альянса еще на один год.

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