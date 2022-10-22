Двое освобожденных из украинского плена бойцов ЛНР вернулись в Луганск

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ЛНР"

Двое освобожденных из украинского плена военнослужащих ЛНР вернулись в Луганск, сообщила советник главы республики Анна Сорока.

"Нам удалось вернуть двух наших бойцов, военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики. Очень сильно хочу, чтобы наши парни возвращались домой живыми, здоровыми и физически, и психологически", – передает РИА Новости ее слова.

В Народной милиции подчеркнули, что российская сторона продолжает прикладывать все усилия для освобождения пленных военнослужащих.

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате обмена пленными между Москвой и Киевом освободили 20 российских солдат. По данным оборонного ведомства, вернувшимся из плена должны были оказать психологическую помощь, а также направить на реабилитацию в медицинские учреждения.

В свою очередь, украинские военные рассказали об отношении к ним со стороны российских солдат. Пленные сообщили, что военнослужащие России относились к ним хорошо и давали воду.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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