Фото: TACC/Zuma\ZEUS

Во Франции заявили, что блок НАТО может применить ядерное оружие под чужим флагом, чтобы придать конфликту глобальный характер. Лидер французской партии "Патриоты", бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо написал об этом на своей странице в Twitter.

"Необходимо быть бдительными: этот альянс способен на худшее, вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом ради того, чтобы придать конфликту глобальный характер", – говорится в его публикации.

Филиппо также добавил, что диверсии на "Северных потоках" наглядно продемонстрировали, как далеко может зайти Североатлантический альянс.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти слова Зеленского являются призывом к мировой войне. Он уточнил, что на высказывания украинского лидера должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактически руководят Киевом.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!