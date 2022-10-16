Салливан заявил, что ответ США на ядерный удар по Украине не будет зависеть от масштаба

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Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ответ Соединенных Штатов на применение ядерного оружия на Украине не будет зависеть от масштаба. Об этом сообщает RT.

"Применение ядерного оружия на поле боя на Украине – это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации", – уточнил он.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что, если российская сторона применит против Украины ядерное оружие, ответ западных государств будет мощным. Он подчеркнул, что такой ответ Запада может привести к уничтожению Вооруженных сил РФ.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко ранее отмечал, что Владимир Путин никогда не ставил перед собой цели применить ядерное оружие на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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