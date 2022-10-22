Джонсон получил поддержку 100 депутатов, необходимую для участия в выборах – СМИ

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах на должность главы британского правительства. Об этом сообщает Sky News.

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени", – говорится в материале.

Отмечается, что политик вернулся в Великобританию в субботу, 22 октября, на фоне предстоящих выборов.

Ранее председатель британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности всего 44 дня. Свое решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Ожидается, что выборы нового премьер-министра пройдут до 28 октября. Если все пойдет по плану, то его могут назначить на должность уже 31 октября. Стало известно, что Джонсон готов побороться за пост главы кабмина.



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