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Украинский нацист Ярослав Хунка (Гунько) объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как отмечается в сообщении, в декабре 2023 года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан.

"Однако зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания", – отметили в пресс-службе.

При этом Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола.

В настоящее время международный розыск продолжается. В случае установления местонахождения Хунки на территории других иностранных государств российским надзорным ведомством будет направлен запрос о выдаче.

В конце сентября 2023 года состоялось заседание парламента Канады, где выступил украинский президент Владимир Зеленский. На мероприятие также пригласили Хунку, которого представили как ветерана, "сражавшегося за независимость Украины против русских".

Спикер палаты общин Энтони Рота назвал его украинско-канадским "героем". Хунке аплодировали все собравшиеся, в том числе Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Позже выяснилось, что Хунка служил в 1-й украинской дивизии, также именуемой СС "Галичина". Нюрнбергский трибунал признал формирование преступной организацией.

После международной реакции спикер палаты общин парламента извинился за эту ситуацию и ушел в отставку. Сам Трюдо позже также принес свои извинения.

Генпрокуратура потребовала от Канады выдать им Хунку. Однако 13 февраля канадская сторона официально отказала Москве в этом, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции.



По этому поводу российские дипломаты организовали встречу с канадскими коллегами.

