Кортеж Си Цзиньпина едет в аэропорт Внуково. Прямой эфир



Съемочная группа Москвы онлайн в режиме реального времени следит за кортежем китайского лидера Си Цзиньпина. Он проследует от отеля до аэропорта Внуково.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В тот же день главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

21 марта в Доме правительства России состоялась встреча главы КНР с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле состоялись переговоры в узком составе, затем представители России и Китая продолжили общение в расширенном составе.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

Москва и Пекин расширят энергетическое взаимодействие, российские поставщики способны удовлетворить потребности КНР в энергоресурсах.

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