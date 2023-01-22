Фото: YouTube/Russell Brand

Западные страны поддерживают нацистский режим на Украине, данный факт является неудобным, но правдивым, заявил британский актер Рассел Брэнд.

"Мы сражались бок о бок с СССР против реальных нацистов. А в этом конфликте, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России", – заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Брэнд указал, что расширение НАТО всегда рассматривалось российской стороной как красная черта, но западные государства все равно пытаются переступить через нее.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что некогда процветающая Украина стала фашистским государством, выполняющим функции послушного орудия в руках коллективного Запада. Он указал, что сейчас Россия с оружием в руках борется с абсолютным злом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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