21 ноября, 18:34Политика
В Финляндии отклонили ужесточение ограничений на границе с РФ – СМИ
Фото: ТАСС/Стрингер
Финский вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен отверг идею правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ. Об этом сообщает Yle.
Ссылаясь на источник в аппарате канцлера юстиции, СМИ проинформировало, что подобное решение было обосновано тем, что предложение кабмина не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища.
По данным телерадиоканала, Пуумалайнен оценил проект МВД с точки зрения законности и заявил, что правовых предпосылок для будущей подготовки предлагаемого министерством решения нет.
Выяснилось, что документы не содержат достаточных поправок, гарантирующих сохранность подлинной и эффективной возможности обратиться за международной защитой, закрепленной в Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах по правам человека.
Финские власти приняли решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024-го четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.
Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. В качестве причины такого решения финские власти назвали неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.
Комментируя ситуацию, российское диппредставительство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.
21 ноября в СМИ писали, что финская сторона может утвердить решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник. По данным прессы, правительство Финляндии рассматривает наплыв беженцев в государстве в качестве якобы "российской акции влияния", на которую необходимо дать "жесткий ответ".
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