В Финляндии отклонили ужесточение ограничений на границе с РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Стрингер

Финский вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен отверг идею правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ. Об этом сообщает Yle.

Ссылаясь на источник в аппарате канцлера юстиции, СМИ проинформировало, что подобное решение было обосновано тем, что предложение кабмина не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища.

По данным телерадиоканала, Пуумалайнен оценил проект МВД с точки зрения законности и заявил, что правовых предпосылок для будущей подготовки предлагаемого министерством решения нет.

Выяснилось, что документы не содержат достаточных поправок, гарантирующих сохранность подлинной и эффективной возможности обратиться за международной защитой, закрепленной в Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах по правам человека.

Финские власти приняли решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024-го четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. В качестве причины такого решения финские власти назвали неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Комментируя ситуацию, российское диппредставительство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

21 ноября в СМИ писали, что финская сторона может утвердить решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник. По данным прессы, правительство Финляндии рассматривает наплыв беженцев в государстве в качестве якобы "российской акции влияния", на которую необходимо дать "жесткий ответ".

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией