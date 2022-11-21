Япония поможет государствам, не поддержавшим осуждение России

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Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Речь идет об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA). Ее планируется оказать Лаосу на сумму 20 миллионов долларов, Вьетнаму – на 12 миллионов долларов, Ирану – на 11 миллионов долларов и другим странам. Общая сумма помощи составит 91 миллион долларов.

В Минфине тем не менее призвали пересмотреть данные статьи расходов с целью использовать их "стратегически" для повышения влияния Японии.

В МИД страны, по чьим каналам распределяется помощь, не поддержали такую инициативу. Там подчеркнули, что эти средства выделяются неправительственным организациям. Кроме того, выделенные деньги направляются по линии международных организаций, а решение о помощи было принято исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна продолжит санкционную политику в отношении Москвы в поддержку Киева.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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