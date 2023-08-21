Депутат Госдумы заявил, что Зеленский продолжает играть в КВН

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему считает, что играет в КВН. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

Таким образом Журавлев отреагировал на заявление Зеленского о готовности обменять Белгород на членство в Североатлантический альянс.

"Когда его спрашивают, какими территориями Украина готова поступиться ради вступления в НАТО, Зеленский отвечает "Белгородом". Даже датская премьерша таких шуток не понимает", – написал депутат.

Данное заявление Зеленский сделал 20 августа в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Таким образом он ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в Альянсе.

До этого глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в НАТО в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант нежелателен, однако он не исключается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подобные заявления украинского президента являются следствием передозировки.

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