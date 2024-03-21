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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что принимаемыми мерами по укреплению обороны страны совершает политическое самоубийство. Об этом она заявила в интервью изданию EUobserver.

Чтобы покрыть оборонные нужды Эстонии, премьер повысила налоги. Она подчеркнула, что у нее нет другого выбора.

Согласно последним опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что Каллас должна уйти в отставку. На это повлиял скандал с бизнесом ее мужа в России, а также принятие правительством госбюджета на 2024 год, который предусматривает повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили.

Ранее газета Politico писала, что Европейский союз не хочет видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, поскольку ей нравится есть на завтрак россиян. Газета сослалась на неназванного чиновника из ЕС.

13 февраля стало известно о том, что Каллас объявлена в розыск в РФ по уголовной статье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что причиной такого решения стало надругательство со стороны эстонского премьера над исторической памятью, а также ее враждебность в отношении РФ.

В свою очередь, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря об объявлении Каллас в розыск, указала, что это только начало.



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