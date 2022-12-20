Прекращено действие соглашения между РФ и Украиной о признании документов об образовании

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Министерство иностранных дел России объявило о прекращении действия соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях. Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.

"20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", – отмечается в материале.

Ранее Владимир Путин заявил, что никакого конфликта на Украине не было бы, если бы Киев не пытался переписать историю и возрождать нацизм на территориях, которые исторически принадлежали России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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